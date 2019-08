Raspudić: Što nam je skrivio hrvatski turizam

Približavajući se gospođi koja naplaćuje ulaz u WC i natpisu – Toilet 10 kn per person – 10 kn po osobi – pitao sam mogu li djeca besplatno? ‘Vi ste iz Hrvatske. Hrvati ne plaćaju.’ – odgovorila je. ‘Do we have to pay for kids?’ – pitala me punica glasno. ‘A ona je strankinja, ona mora platiti 10 kuna i ovo dvoje isto.’ – pokazivala je na šogora i šogoricu – ‘To je 30 kuna. Djeca mogu besplatno.’ – piše Boris Jokić, kojemu je žena Kanađanka, za Tportal.