Nije dobro

„To je sada već i pitanje odnosa prema ženskom sportu. Status ženskog sporta nije bio nikad lošiji nego danas. Ne znam treba li to povezati općenito sa statusom žena u Hrvatskoj. Što nam se to dogodilo da imamo lošiju situaciju nego prije 20 ili 30 godina? Imam podatke iz vremena prije Covida, kada je budžet za sport u Zagrebu bio preko 150 milijuna kuna, za ženski sport je izdvojeno svega dva do tri posto tog iznosa. Nesrazmjer je velik. Za iste rezultate odnos je 1:5 na štetu ženskog sporta. Kada smo 2017. godine osvojile Europski kup jedino nama međunarodni program nije pokriven iz proračuna Grada Zagreba, nego smo to morale osigurati iz vlastitih izvora. Ove godine je slično, imamo za tu namjenu iz proračuna 300.000 kuna“, kaže predsjednica RK Lokomotiva Klaudija Bubalo. Lupiga