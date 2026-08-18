Usudi se kušati
Kako je jedna sirova kamenica inspirirala Anthonyja Bourdaina da postane kuhar
Nakon što se kao desetogodišnjak ukrcao na ribarski brod u Francuskoj, Anthony Bourdain doživio je trenutak koji mu je zauvijek promijenio život. Ohrabren otporom svoje obitelji prema sirovoj hrani, iz inata i znatiželje pojeo je tek izvađenu kamenicu. Morski okus svježe školjke i osjećaj pobjede nad vlastitim strahom probudili su u njemu strast prema gastronomiji. Taj presudni zalogaj, opisan u memoarima Kitchen Confidential, započeo je njegovu doživotnu potragu za novim i odvažnim okusima diljem svijeta. Mental Floss