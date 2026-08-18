Kako je jedna sirova kamenica inspirirala Anthonyja Bourdaina da postane kuhar - Monitor.hr
Prekjučer (18:00)

Usudi se kušati

Kako je jedna sirova kamenica inspirirala Anthonyja Bourdaina da postane kuhar

Nakon što se kao desetogodišnjak ukrcao na ribarski brod u Francuskoj, Anthony Bourdain doživio je trenutak koji mu je zauvijek promijenio život. Ohrabren otporom svoje obitelji prema sirovoj hrani, iz inata i znatiželje pojeo je tek izvađenu kamenicu. Morski okus svježe školjke i osjećaj pobjede nad vlastitim strahom probudili su u njemu strast prema gastronomiji. Taj presudni zalogaj, opisan u memoarima Kitchen Confidential, započeo je njegovu doživotnu potragu za novim i odvažnim okusima diljem svijeta. Mental Floss


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Ponedjeljak (12:00)

Bilo jednom u kuhinji

Tony: filmski portret mladog Bourdaina

Umjesto klasičnog životopisa od kolijevke do groba, za koji bi Bourdainov život ponudio građu za nekoliko filmova, režiser Matt Johnson i njegova tri suscenarista izabrali su minijaturu: jedno ljeto 1975., kad je devetnaestogodišnji Tony prao suđe i prvi put stao za štednjak u ribljem restoranu na Cape Codu. Dominic Sessa mladog Bourdaina igra kao razmaženog, arogantnog i znatiželjnog derana, točno onakvog kakvim je sebe opisao i sam Bourdain. Uz njega, Antonio Banderas kao šef kuhinje i mentor unosi toplinu i dostojanstvo. New York Times film ocjenjuje izrazito pohvalno, i to ponajviše zato što funkcionira i neovisno o svom slavnom junaku: u srži je univerzalna priča o odrastanju koja od gledatelja ne traži nikakvo predznanje. Magnet

09.08. (19:00)

Ali i dalje cool lik

Mnogi kuhari i restorani furaju se na Bourdaina, o kojem ne znaju baš ništa. Novi biografski film radi na demistifikaciji njegovog lika i djela

U američka kina stigao je Tony, biografski film o Anthonyju Bourdainu američke produkcijske kuće A24 zaslužne za dragulje poput Hereditary. To znači da film vjerojatno nije PR-ovska limunada. Scenarij je napisala Laurire Woolever, Bourdainova dugogodišnja asistentica i autorica njegove usmene biografije iz 2021. Meta ocjene su solidne, iznad 70 posto. Opći ton recenzija je pozitivan. Dominic Sessa kao Bourdain i Antonio Banderas kao iskusni predani chef kojega je njegov nezahvalni posao izgradio u šutljivog i nevoljkog Tonyjeva mentora, dobili su uglavnom dobre ocjene. Tonyja kritičari opisuju kao šarmantan film koji originalno pristupa biografskom žanru i kloni se klišeja. Mane su mu prekratak vremenski raspon priče i manjak životne energije s kojom je Bourdain pisao o počecima svoje karijere. Ili kako prigovara Rolling Stone, Tony je samo još jedna “fikcija o odrastanju superheroja.” Kult plave kamenice

05.08. (15:00)

Sirove slasti

Kako je Anthony Bourdain opisao najgori zalogaj svog života

“Najgora, najodvratnija stvar koju sam ikada stavio u usta.” Čovjek koji je jeo anus vepra, tuljanove oči i kucajuće srce kobre, titulu je dodijelio – islandskom nacionalnom jelu.

  • Hákarl: grenlandski morski pas čije je svježe meso otrovno za ljude. Da bi postalo jestivo, zakopava se u pijesak na šest do dvanaest tjedana, a zatim suši još četiri do pet mjeseci. Rezultat miriše na amonijak, poslužuje se na zimskom festivalu Þorrablót uz ovčju glavu i ovnove testise, a zalijeva rakijom Brennivín, koja, prema Bourdainu, ne pomaže.

Zašto to itko jede? Isto pitanje Islanđani bi mogli postaviti nama za sarmu od kiselog kupusa. O tankoj liniji između otmjenog i odvratnog piše Kaja Sajovic u osmom broju Kako magazina, teme Hrana (Instagram).

28.07. (21:00)

Obavezno uz mrzlu pivu

Recept za omiljeni sendvič Anthonyja Bourdaina od svega pet sastojaka

Ovaj viralni recept iz kuharice Appetites pokojnog chefa Anthonyja Bourdaina nastao je po uzoru na čuveni sendvič iz São Paula. Priprema se od svega pet sastojaka: tanko narezane mortadele, provolone sira, peciva, majoneze i senfa. Ključ uspjeha leži u prženju nabranih hrpica mortadele u tavi dok rubovi ne postanu savršeno hrskavi, nakon čega se dodaje sir koji se rasteže. Prepečeno pecivo premazano senfom i majonezom pruža idealnu ravnotežu bogatim i masnim okusima mesa i sira. Priprema traje pet minuta, a Bourdain ga je najradije spajao s ledeno hladnim pivom. Može ga se probati i u pojedinim restoranima u različitim varijacijama, pa i u našoj okolici. All Recipes, Food and Wine

07.06. (10:00)

Ikona koja je omlet zamijenila ljudskim pričama

Anthony Bourdain: Kako je televizijski buntovnik naučio svijet znatiželji

Anthony Bourdain postao je globalni fenomen jer putovanja nije pretvarao u spektakl, već u potragu za ljudskošću. Od kuhara do pisca bestselera Dosje kuhinja i zvijezde serijala poput Parts Unknown, Bourdain je kroz hranu povezivao ljude. Njegova se filozofija temeljila na poniznosti, izlasku iz zone komfora i slušanju drugih, bilo da je riječ o ribarima ili taksistima. Vjerovao je da putovanja moraju ostaviti trag i mijenjati nas, potičući nas da biramo suosjećanje umjesto predrasuda. Iza sebe je ostavio lekciju da život postaje bogatiji tek kada dopustimo “sretnim nesrećama” da se dogode. Mental Floss

04.06.2021. (21:30)

Simpatični kuhar

Roadrunner – dokumentarac o Anthonyju Bourdainu

Sudeći prema traileru koji je upravo izašao, film donosi niz snimki njegovih tv gostovanja, intervjua s raznim prijateljima i kolegama, privatnih trenutaka, a donosi i presjek događaja o tome kako je od anonimca postao zapravo kulturološki fenomen. Super1

26.09.2018. (00:00)

Asia Argento kroz suze priznala da je prevarila Anthonyja Bourdaina, ali da im prijevara nije bila problem u vezi, jer je Anthony bio na putu 265 dana godišnje i da je on nju također varao [video_icon]