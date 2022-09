Tko ikome može zabraniti da bude ono što jest?

Damir Škugor, direktor Inina Sektora za trgovinu prirodnim plinom, prodavao je plin za nekakav smiješan novac jednom privatnom poduzeću koje ga je dalje prodavalo jedanaest puta skuplje. Samo na računu Dane Škugora, Damirova oca, našlo se petsto milijuna kuna. Navodno je baš to ponukalo istražitelje na akciju, otkud takva prostačka hrpa para u jednoga penzionera šibenske Stanice za tehnički pregled vozila? Nije im se činilo vjerojatno da je stari mogao tako mnogo ukrasti praveći se kako ne vidi da ne radi lijevi žmigavac. Smrdi do neba i to da je INA u dvije godine izgubila milijardu kuna, a nitko od uglednih hadezeovskih ministara i vrlo stručnih menadžera, kojekakvih filipovića, marića, ćorića, dalića, vanđelića koji su je za izdašne plaće i honorare nadzirali, blage veze o tome nije imao. Slobodna