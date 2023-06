Škola drumom, život šumom

Problem i jest u tome što većina građana i medija, kao i onih koji vode računa o klikabilnosti sadržaja u medijima te o ugledu pred oglašivačima, nekako nagonski delinkventa, smetala, lošeg Hrvata i građanina prije vide u profesoru Alanu Vlahovu koji nastoji spriječiti mladež da devastira apartne simbole zajednice, nego što bi delinkvente, loše građane i još gore Hrvate prepoznala u tim svojim sinovima i unucima. Ti momci koji su upravo “položili ispit zrelosti” ne skidaju pederske zastave sa zagrebačkih jarbola u ime neke, makar i nezdrave, pobune protiv sistema. Ne, oni to čine zato što ih je tako naučilo u školi, na satovima povijesti, hrvatskog i vjeronauka. Oni to čine zato što su o tome slušali u crkvi i na stadionu. Oni to čine zato što ih je upravo takvima formiralo društvo u kojem su stasavali. Da je riječ o pobuni, s barjaka bi skidali hrvatske državne zastave. To bi bio taj čuveni mladenački revolt, to bi bilo to čuveno mladenačko skandaliziranje odraslih. Skidanje pederskih zastava je, suprotno od toga, dosljedno i potpuno – pristajanje uz sustav. 24sata