Svi smo mi po malo Ilija Čvorović (samo s boljim Wi-Fi-jem)

Kultna komedija Balkanski špijun Dušana Kovačevića premijerno je stigla na pozornicu HNK Ivana pl. Zajca Rijeka u subotu, 28. veljače, u režiji Miloša Lolića. Kovačevićeva britka satira, koja već desetljećima izaziva smijeh publike, razotkriva mehanizme društvene paranoje kroz lik Ilije Čvorovića – čovjeka koji nakon rutinskog razgovora s policijom u vlastitoj svakodnevici počinje prepoznavati zavjeru i u svom podstanaru vidjeti prijetnju sustavu. tportal… Na velikom platnu projicira se film, s čijim se trajanjem (95 minuta) gotovo preklapa i minutaža predstave. Novi list…

Lik Ilije Čvorovića nije dodijeljen jednom glumcu, već ga igraju svi glumci i glumice, naglašavajući da paranoja nema spol. Predstava je prilagođena Rijeci uz spominjanje LNG terminala na Krku i suvremenih političkih figura. Redatelj Miloš Lolić ističe da predstava propituje jugoslavensko nasljeđe i današnju „bolest društva“ u kojoj se neprijatelji i dalje traže na svakom koraku, kažu u tv prilogu Vide TV…