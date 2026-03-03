Svi smo mi po malo Ilija Čvorović (samo s boljim Wi-Fi-jem)

Riječki 'Balkanski špijun': Kultni klasik u dijalogu s modernim paranojama - Monitor.hr
Riječki ‘Balkanski špijun’: Kultni klasik u dijalogu s modernim paranojama

Kultna komedija Balkanski špijun Dušana Kovačevića premijerno je stigla na pozornicu HNK Ivana pl. Zajca Rijeka u subotu, 28. veljače, u režiji Miloša Lolića. Kovačevićeva britka satira, koja već desetljećima izaziva smijeh publike, razotkriva mehanizme društvene paranoje kroz lik Ilije Čvorovića – čovjeka koji nakon rutinskog razgovora s policijom u vlastitoj svakodnevici počinje prepoznavati zavjeru i u svom podstanaru vidjeti prijetnju sustavu. tportal… Na velikom platnu projicira se film, s čijim se trajanjem (95 minuta) gotovo preklapa i minutaža predstave. Novi list

Lik Ilije Čvorovića nije dodijeljen jednom glumcu, već ga igraju svi glumci i glumice, naglašavajući da paranoja nema spol. Predstava je prilagođena Rijeci uz spominjanje LNG terminala na Krku i suvremenih političkih figura. Redatelj Miloš Lolić ističe da predstava propituje jugoslavensko nasljeđe i današnju „bolest društva“ u kojoj se neprijatelji i dalje traže na svakom koraku, kažu u tv prilogu Vide TV…


Balkanski špijun: ideološka paranoja Ilije Čvorovića

Drama Balkanski špijun Dušana Kovačevića napisana 1983. godine je crnohumorna studija poremećenog ponašanja zaplašenog čovjeka koji je, jednom označen kao ideološki neprijatelj, prošao kroz ideološku torturu u Titovoj Jugoslaviji. Aveti iz njegove prošlosti se vraćaju kada ga pozovu na informativni razgovor kako bi se raspitao o njegovom sumnjivom podstanaru, i tu počinje priča o balkanskom špijunu – video. Odličan podsjetnik i analizu popularnog filma donosi Kultiviši se. Kovačević objašnjava kako je dobio inspiraciju za tekst u intervjuu.