Kad ti je more predaleko ili ti je usput do mora
Rijeka Mrežnica: Zeleni raj sa stotinu slapova savršen za aktivan odmor i kupanje
Mrežnica, jedna od četiriju karlovačkih rijeka dugačka 64 kilometra, prepoznatljiva je po stotinjak sedrenih slapova i iznimnoj čistoći. Zbog izvora unutar vojnoga poligona, dio njezinog toka ostao je potpuno netaknut. Područje oko Duge Rese nudi bogat aktivan odmor – od bicikliranja uređenim stazama, raftinga i kanuinga, pa sve do ribolova. Za kupače, kampiste i izletnike idealna su odredišta poput Zvečaja, modernog Kampa Slapić te slikovitog Otoka ljubavi u Belavićima, koji nudi ugostiteljske sadržaje i opuštanje u zelenilu. Pun kufer