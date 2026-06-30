Zeleni raj s "brojačem" čamaca...

Uspješno pobjegnite u prirodu s obitelji i prijateljima u apartman Mrežničke kuće**** i uživajte tri dana uz čak 50% popusta i dodatne pogodnosti. Za vrijeme boravka svakako obiđite Dugu Resu, dvorce u Karlovačkoj županiji (Dubovec, Bosiljevo), NP Plitvička Jezera, možete otići u šetnju do planinskog doma na Vinici ili na izlet u Gorski kotar. Sama rijeka će vam ponuditi svoje prekrasne šetnice, patkice koje će vas pozdraviti svakog jutra te odlične vožnje kanuom.