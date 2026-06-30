Zeleni dragulj s preko 100 slapova: Evo zašto su na Mrežnici uveli prometna ograničenja - Monitor.hr
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Zeleni raj s "brojačem" čamaca...

Zeleni dragulj s preko 100 slapova: Evo zašto su na Mrežnici uveli prometna ograničenja

Rijeka Mrežnica, duga 64 kilometra, zaštićeni je spomenik prirode i značajni krajobraz prepoznatljiv po intenzivnoj zelenoj boji i preko stotinu sedrenih slapova. Zbog osjetljivosti sedrenih barijera, najveći slapovi (Šušnjarov i Milkovićev) potpuno su zatvoreni za javnost. Iznimno čista voda i depopulacija okolnog područja omogućili su procvat bioraznolikosti, pa uz endemske ribe ovdje obitavaju i sve tri velike hrvatske zvijeri: vuk, ris i medvjed. Kako bi se očuvao ovaj jedinstveni ekosustav, ustanova Natura Viva uvela je stroga ograničenja broja plovila na turističkim i rafting rutama. HRT


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