Sve se vraća, samo ulaz mijenja smjer

“Kad su kršćanske udruge zgroženo reagirale na plakat s dvije Gospe za predstavu Fine mrtve djevojke Dalibora Matanića u kazalištu Gavella, jesu li krenuli masovni prosvjedi podrške Gavelli, autorima plakata i predstave? Žestoka rasprava o slobodi govora i granicama iste? Pozivanja na Ustav, na slobodu za koju su ginuli naša braća i očevi 1991. ili djedovi pedeset godina ranije? Ma kakvi. Plakat je povučen. U Hrvatskoj možete puno toga reći, samo nemojte spominjati branitelje, Crkvu, stvaranje države i referendum o neovisnosti, ratne zločine, prvog hrvatskog predsjednika, status Srba i Roma… Zato, nemojte licemjeriti: ne, niste vi Charlie Hebdo. Vi ste kukavice”, piše Snježana Pavić za Jutarnji.