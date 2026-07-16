Kad ti more da meduze, ti uzgoji mrkve
Rovinjski znanstvenici razvijaju ekološko gnojivo od meduza i rebraša
Znanstvenici iz Centra za istraživanje mora Instituta “Ruđer Bošković” u Rovinju razvijaju inovativno i jeftino ekološko gnojivo od meduza i rebraša. Budući da prekomjerna prisutnost ovih organizama stvara probleme u Jadranu, projekt nudi održivo rješenje za njihovu korisnu oporabu. Procesom filtracije i taloženja u kontroliranim uvjetima iz slane biomase izdvajaju se čisti minerali koji u tlu polako otpuštaju hranjive tvari. Time se izbjegava salinizacija zemlje do koje bi došlo izravnim nanošenjem meduza, a poljoprivreda dobiva kvalitetnu zamjenu za gnojiva iz neobnovljivih izvora. Index