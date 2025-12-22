Tankeri se igraju skrivača

Čak 600 brodova pridružilo se “floti u sjeni” koja pomaže Rusiji da održi protok nafte, što ostavlja manje brodova koji opslužuju druge izvoznike nafte, ali i povećava troškove prijevoza. Dnevna zarada za relativno male tankere koji isporučuju rafinirana goriva u Atlantskom oceanu porasla je oko 280 posto ovaj tjedan, dosegnuvši 41.968 dolara, prema najnovijim podacima s Baltic Exchangea u Londonu. Samo su u četvrtak porasli za 58 posto, što je najveći jednodnevni porast od kraja 2021., objavio je Bloomberg. Porast je djelomično potaknut račvanjem flote, pri čemu neki tankeri služe interesima Moskve, a drugi međunarodnom tržištu. “Ruske količine nastavljaju teći više-manje istom brzinom pa to zahtijeva puno brodova”, rekao je Lars Bastian Ostereng, analitičar u tvrtki Arctic Securities. Lider