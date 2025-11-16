Danas (19:00)
Kao prvi bebini koraci
Ruski robot pao tijekom predstavljanja. Srušio se čim je zakoračio na pozornicu
A presentation of Aidol, a new first russian anthropomorphic robot with AI.
Walked on stage to Rocky soundtrack.
Didn’t survive round one. pic.twitter.com/0Dtm6YQeo5
— Dmitry Buenkov (@dibuenio) November 11, 2025
Prvi ruski humanoidni robot, nazvan AIDOL, doživio je neslavan debi na predstavljanju u Moskvi. Samo nekoliko sekundi nakon što je predstavljen publici i zakoračio na pozornicu, robot se srušio, a snimka nezgode brzo se proširila društvenim mrežama, piše Euronews. Robot je, kažu, prethodno bio testiran u različitim uvjetima te je naveo da je do pada moglo doći zbog nedovoljne rasvjete na pozornici ili tehničkog kvara. Index