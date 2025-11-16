Ruski robot pao tijekom predstavljanja. Srušio se čim je zakoračio na pozornicu - Monitor.hr
Kao prvi bebini koraci

Ruski robot pao tijekom predstavljanja. Srušio se čim je zakoračio na pozornicu

Prvi ruski humanoidni robot, nazvan AIDOL, doživio je neslavan debi na predstavljanju u Moskvi. Samo nekoliko sekundi nakon što je predstavljen publici i zakoračio na pozornicu, robot se srušio, a snimka nezgode brzo se proširila društvenim mrežama, piše Euronews. Robot je, kažu, prethodno bio testiran u različitim uvjetima te je naveo da je do pada moglo doći zbog nedovoljne rasvjete na pozornici ili tehničkog kvara. Index


