Kao prvi bebini koraci

A presentation of Aidol, a new first russian anthropomorphic robot with AI. Walked on stage to Rocky soundtrack. Didn’t survive round one. pic.twitter.com/0Dtm6YQeo5 — Dmitry Buenkov (@dibuenio) November 11, 2025

Prvi ruski humanoidni robot, nazvan AIDOL, doživio je neslavan debi na predstavljanju u Moskvi. Samo nekoliko sekundi nakon što je predstavljen publici i zakoračio na pozornicu, robot se srušio, a snimka nezgode brzo se proširila društvenim mrežama, piše Euronews. Robot je, kažu, prethodno bio testiran u različitim uvjetima te je naveo da je do pada moglo doći zbog nedovoljne rasvjete na pozornici ili tehničkog kvara. Index