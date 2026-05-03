Sprint po tipkovnici
Rutine poznatih pisaca: Murakami trči, Stephen King voli hipnozu…
Haruki Murakami poznat je po kombinaciji rada na pisanju i trčanja, zbog kojeg se budi rano ujutro. YouTuberica MariWriting pokušala je isto. no, Murakami je svojevremeno otkrio kako mu protiv blokade pisanje pomažu i druge tehnike, npr pisanje prvog poglavlja na engleskom kojeg onda prevodi na japanski. Stephen King koji je od svojeg japanskog kolege stariji dvije godine puno je više produktivan, a njegova tehnika se sastoji od svojevrsne “samohipnoze”. Na OpenCulture otkrivaju i rutinu Virginije Woolf, koja je redovno pretipkavala svoje rukopise, dok je slobodnije misli zapisivala u svoj dnevnik.