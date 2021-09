Kam ćemo u dućkas?

U trgovini u istarskom Rapcu litra mlijeka ‘Z bregov stoji devet kuna, dok za Dukatov maslac od 250 grama valja izdvojiti 28 kuna. Litra soka To od naranče stoji 14,99 kuna. Jedna kokošja pašteta u ovom turističkom mjestu, na kopnu, stoji 12,29 kuna. U restoranima, radler i dva decilitra prirodnog soka stoje 60 kuna, a pizza od 45 do 50, i to ona obična, normalne veličine, piše Večernji.