Balon koji će se ispuhati

Djeluje li u Hrvatskoj moćna ruska agentura, možda i neke druge koje su interesno povezane s Moskvom? Ako je suditi prema nedavnoj izjavi premijera Plenkovića, ne samo da postoji, kao i one podupiruće iz trećih zemalja, već je taj obavještajni koloplet iznimno snažan i razgranat. Toliko, dapače, da uspijeva instrumentalizirati šaroliku hrvatsku oporbu u difamiranju vladajuće stranke i, što je još veća politička nepodopština, rušenju samoga premijera. A kako da ga ne potkopavaju kad je on, kako to osobno zamišlja i javno se hvalisa, iznimno važna karika u ovim opasnim vremenima u obrani ukrajinskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta. I toploj riječi utjehe, dapače. Ruskim su obavještajcima, jasno, takvi posebno draga meta. Nezrela, zavidna, zlobna i uskogrudna oporba to ne shvaća i tako zapravo služi agresorskim interesima. Nije ni svjesna da sustavno radi protiv vlastite zemlje. Ironični Željko Krušelj za Glas Podravine.