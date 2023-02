Misle li raditi i na nečem važnom?

HDZ je zarobio ovu jadnu državu i sve njezine javne resurse te ih, onako monopartijski, koristi za uhljebljivanje svojih članova i poslovne aranžmane svojih poduzetnika. Više to ni ne skrivaju jer ne moraju. To je današnja Hrvatska, onakva kakvu smo je sami skrojili birajući da nas HDZ 24 godine vodi u bolju prošlost. Kad su se malo umorili od korupcije i nepotizma, uzeli su si zaslužen predah dvaput po četiri godine samo kako bi pokazali koliko je hrvatska građansko-liberalna ljevica nesposobna i posvađana. Čak i da oporba nekim čudom pobijedi, HDZ je do danas toliko premrežio sve institucije, ustanove, civilne udruge, gospodarske asocijacije, privatne kompanije svojim ljudima da se formalnom smjenom vlasti suštinski baš ništa ne može i neće promijeniti. Robert Mihaljević pesimistično za Danicu.