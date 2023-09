Ubrzanje trenda

Do prije nekoliko godina Zagreb je bio automobilski grad, s pješačkim zonama projektiranim još u vrijeme socijalizma. Prve biciklističke staze projektirala je administracija gradonačelnika Bandića, ali se na bicikliste nije dobro gledalo, pa sam prije desetak godina pisao u njihovu obranu. A onda su se stvari najednom preokrenule. Grad je i dalje automobilski, ali se pješačke zone tobože šire. No, za razliku od onog doba kada je pješak, barem u Zagrebu, imao na pločniku i u pješačkoj zoni otprilike onu vrstu prometnog monopola kakvu automobil ima na autoputu, danas to više nije tako. Uobičajeno je, pa i poželjno, da ste na biciklu, trotinetu ili na bilo kojem kotaču ili dvokotaču koji je pogonjen akumuliranom električnom strujom. Pogledajte na bilo kojem portalu fotografije svečane promocije nove pješačke zone, i vidjet ćete negdje u pozadini, iza ili pokraj Tomaševića, neko nedužno čeljade kako promiče na biciklu. U velikim gradovima promet u pješačkim zonama na jednak je način zabranjen biciklistima i kamiondžijama. Miljenko Jergović za 24 sata.