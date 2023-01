Daj više izvoza i turizma

Banija kronično boli, jer je ostavljena od strane predstavnika svetosti države, a sve kako bi opstala politička korupcija. No ona nije ostavljena od svih, na Baniji je, srećom, istinska ministrica graditeljstva, ona obnavlja Baniju osjećajući i preuzimajući bol i patnju njezinih ostavljenih, čekanju i poniženju predanih stanovniku. Riječ je, naravno, o Branki Bakšić Mitić. Ona je prisutna, ljudima dostupna, zna što treba napraviti. Ona to i čini. Da se, kojim slučajem, dogodi čudo i da Hrvatska danas dobije premijera koji ne ponižava građane, danas bismo dobili i novu ministricu – jasno, to bi bila Branka Bakšić Mitić. Tako bismo dobili novo ministarstvo, Ministarstvo obnove Banije, a Banija bi već sutra bila obnovljena. No i čuda su u Hrvatskoj na čekanju, i ona su ponižena. Marko Vučetić za Autograf.