Prizemna i mnogo puta viđena sapunica

Kriza Vlade kvantitativno se jako prati. Ali, po običaju, kvalitativno površno. Uzmimo za primjer poduzetnika iz, kako se to zna reći, provincije. Želi investirati. Treba dobiti tristo dozvola. Sve ih je uredno i u skladu s pravilima odavno poslao. Za deset ključnih ne dobiva ‘ni pismo ni razglednicu’. Bezbroj je puta zvao u ministarstva, ‘šetali’ su ga od nemila do nedraga, uglavnom ga nisu htjeli primiti… Smije li, dakle, taj poduzetnik tražiti od saborskog zastupnika iz svoje izborne jedinice da se ‘u Zagrebu’ zauzme za investiciju? Je li to zloporaba položaja? Pita se Miodrag Šajatović za Lider.