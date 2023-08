Blagajnica hoće ići na more

O. K., staro je političko pravilo da treba izbjegavati situacije u kojima političar priznaje pogreške. Ali to ne znači da baš nikad to ne smije izgovoriti. Poruke koje prvi čovjek šalje spuštaju se s vrha do dna državnog aparata. Pa onda više nitko, do zaposlenika na šalteru, ne priznaje da je u bilo čemu pogriješio. Primjeri se nižu svakodnevno. Od banalnih do dramatičnih. Maturant upozori sastavljače pitanja za maturu koji tvrde da je USKOK Vladin ured. Krivca za blamažu nema. Kao ni za pogrešno navođenje da je Istanbul glavni grad Turske. Sastavljači su nepogrešivi! Ako se ipak nekomu i omakne pa prizna krivnju, postaje predmet ismijavanja. Kao što je bio međimurski župan Matija Posavec, ulovljen kako prima bijednih deset tisuća kuna. Iskusniji političar drugi mu je dan poručio kako je samo trebao reći da nije kriv jer je tih deset tisuća kuna donacija za stranku. Miodrag Šajatović za Lider.