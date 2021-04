Uvijek nadrapa nositelj poruke

Prije desetak dana rekreativno pušenje trave postalo je legalno i ovdje u New Yorku. No, za razliku od Kalifornije i drugih američkih država, New York je paralelno pokrenuo eksperiment u kojem prihodi od marihuane trebaju vratiti socijalni dug žrtvama “rata protiv droge”. Ova legalizacija posebna je iz barem tri razloga: prvo, njujorško tržište marihuanom jedno je od najvećih na svijetu; potom, dosadašnje crno tržište visoko je sofisticirano i neće ga biti jednostavno istisnuti; i konačno, New York planira pravu malu revoluciju pri dodjeli licenci za uzgoj i distribuciju marihuane, kao i pri podjeli poreznih prihoda od legalne trave. Po novom njujorškom zakonu, marihuana se smije pušiti na svim mjestima na kojima se smiju pušiti cigarete. U stanu pak svatko smije držati do 2,5 kilograma marihuane, pod uvjetom da je ona izvan dosega osoba mlađih od 21 godinu. Svatko smije za osobne potrebe uzgajati do tri odrasle stabljike i tri mladice… i još niz drugih zanimljivih informacija donosi Đivo Đurović direkt iz New Yorka za Telegram. ¸