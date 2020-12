Zadnji broj u dnevnoj statistici

Slučaj je moj i privatne naravi, ali priča je poučna za druge pa ću je zato podijeliti – kaže Sanja Modrić doimajući se suzdražano. A slučaj je…! Tražim, evo, jedan dan nešto na servisu e-građanin i zađem u neku rubriku gdje imam što vidjeti. Tamo lijepo piše da imam 20.000 kuna preplaćenog poreza… Referentica gleda u ekran, ja gledam u mojih 20.000 kuna. Onda digne glavu i sućutno raširi ruke. Ništa od toga, gospođo. To vam je u zastari. Kakva zastara, odakle zastara, nikad me niste obavijestili da prema meni postoji dug… Referentica je iskusna i očito je navikla na ovakve razgovore s luzerima kao što sam ja. Žao joj je i razumije me, ali zastara je, vidite, šest godina. A to je upravo prošlo. Ali ja sam na ovo nabasala sasvim slučajno, zašto me vi u šest godina niste zvali, poslali mi mail? Zašto ja za to ne znam? I za najmanji dug odmah pišete opomene. Ali za ovoliko preplaćeni porez nema od Države ni pisma ni razglednice. Ne, kaže, nismo vas dužni obavijestiti, zakon nam to ne nalaže. Vi sami morate o voditi računa o stanju s vašim porezom. Sad već postajem ljuta. Ali kako sam mogla znati da uopće postoji ovakva situacija? Plaćala sam točno toliko poreza koliko ste mi vi ovdje razrezali, a to znači da ste me teretili za više od onoga što je po zakonu bilo potrebno. Vi ste, znači, prouzročili ovaj višak. I sad: zastara. Ona sliježe ramenima… I nemojte biti budale kao ja koja sam očekivala da će mi moja Država vratiti ono što mi je dužna… piše Sanja Modrić na Telegramu.