Sanja Modrić o Milanoviću kao predsjedničkom kandidatu: On da smiri ego? Ništa od toga

Ljubav prema domovini oduvijek se mjerila stupnjem koristi koju neki domoljub može iz te svoje domovine iscijediti. Jesu li to MOL-ovi milijuni ili Dinamovi milijuni ili Agrokorovi milijuni, jesu li to dvorci i računi, političke fotelje i poslovna carstva, je li to zaštita od kaznenog progona ili pošteda od poreza… Domovina je tamo gdje leži najveća korist – piše Tomislav Klauški za 24 sata