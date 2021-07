Ne dirajte mu tamburicu

Na izjavu Olega Butkovića da će na otvaranje Pelješkog mosta zvati samo one koji su zaslužni za njegovu izgradnju, a pripomenuvši kako je Milanović bio protiv gradnje, kolumnist komentira: Milanović je kao premijer na početku bio protiv Pelješkog mosta, jer je to bio simbol HDZ-ovih promašaja i manipulacija, pa i financijske štete. No kasnije se priklonio ideji izgradnje tog mosta, čemu je uvelike pridonio i ulazak Hrvatske u EU. Plenković, međutim, koristi čak i Pelješki most kao sredstvo osobnog obračuna s predsjednikom države, kao svoj sitni kapric i osvetu, kao ljubomorno nabijanje na nos svima kako HDZ na svoju privatnu zabavu neće zvati one koji mu nisu simpatični. Piše Tomislav Klauški za 24 sata