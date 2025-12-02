Sarajevski safari: Navodno sudjelovalo do stotine ‘ratnih turista’, plaćali i do 300 tisuća današnjih eura za ubijanje civila
Tijekom opsade Sarajeva, koja je počela 6. travnja 1992. i završila 29. veljače 1996., ubijeno je 11.541 ljudi. Među žrtvama je bilo 1.621 dijete. Svaka obitelj u gradu ima bar jednu žrtvu poginulu od granate ili snajpera. Sarajevo je okruženo planinama visokim preko dvije tisuće metara, koje se spuštaju u blage brežuljke. Snajperisti su bili postavljeni na tim uzvišenjima, s pogledom na ulice, trgove, stanove. Ili su bili na neboderima, s pogledom na ‘Snajper aleju‘. Ljudi koji su morali izaći van po vodu ili hranu trčali su trotoarima ili se sklanjali uz oklopna vozila UN-a. Neki svjedoci danas govore o tome kako su tada čuli da ‘stižu autobusi puni bogataša sa svih strana. Lovci, ali i biznismeni‘. Djeca su koštala najviše, zatim muškarci (po mogućnosti u uniformi i naoružani), onda žene, a najzad starce se moglo ubiti besplatno… DW