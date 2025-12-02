Priča o “vikend snajperistima” nije nova, ali nitko se do sada nije bavio detaljnije njom, barem ne u Italiji. Zna se da je najviše Talijana odlazilo pucati sa Pala i za to su puno plaćali, u vrijednosti današnjih od 100 do 200 tisuća eura, jer su u to vrijeme još bile lire. To su imućni ljudi, građani s ugledom, poduzetnici, odvjetnici, liječnici koji su tijekom opsade Sarajeva plaćali da bi ubijali nenaoružane civile. Polazili su iz Trsta, što je bilo glavno mjesto za polazak iz Europe, a onda bi se vraćali i nastavljali svoj uobičajeni, naizgled pristojan život – kazuje talijanski novinar Ezio Gavazzeni za Novosti. Kaže da je prikupio dosta dokaza s kojima se sada bave odvjetnici iz Milana. Neki su ga potencijalni izvori iz Srbije tražili novac za informacije, no nije pristao. Za slučaj se zainteresirao nakon što je pogledao film Mirana Zupaniča. Za sada ima dokaze za tri osobe koje su žive i za dvojicu koja su preminula.

“Znamo mi zašto je vođen rat. Ovo je Bosna, a oni hoće da bude Srbija. Mi to ne damo, pa nas zato treba ubit. To razumijemo. Ali da mi dođe neka strana bulumenta i da me gađa kao slona, lisicu ili divlju svinju, kao životinju… Pa, šta oni misle ko smo mi!?”, bijesnili su ljudi pogođeni otkrićem da smo tretirani kao divljač bez ikakve emocije prema nama. Ne, nisu nas uopće ni mrzili. Nisu pojma imali niti o politikama zbog kojih se tada vodio rat. Bila im je bitna samo ta igraonica smrti. Radio Sarajevo