I nije neka srića

U prvoj emisiji nove sezone Nedjeljom u 2 gostovala je Danijela Dolenec te pričala o aktualnim temama za Grad Zagreb. Kako je proteklo prvih sto dana na vlasti, mijenjanje kadrovske strukture te provedbe natječaja za pročelnička mjesta, koje su obećali smanjiti. Za uvođenje Građanskog odgoja u škole kaže da nije bilo ishitreno, a Jakuševac su obećali zatvoriti do kraja mandata. Bivši gradonačelnik se gospodarenjem otpada nije uhvatio 20 godina i to je jedno zamršeno klupko. Mi nemamo sustav, a gospodarenje otpadom je bilo prepušteno privatnim tvrtkama. Za stranku Možemo! kaže da imaju ambicije preuzeti vlast i na nacionalnoj razini, no ona je osobno fokusirana na Zagreb. Tportal