Ako ga već morate fotkati

U vremenu kada su pametni telefoni sve češće u ulozi dadilje, stručnjaci upozoravaju na negativne posljedice koje takav odgoj ostavlja na razvoj djeteta. Igra postaje dosada, a potreba za ekranima – sve veća. Djeca radije izabiru njih nego slikovnice. Daju im, dakle, jednu vrstu nagrade, djeluju na centre ugode i na takav način djeluju adiktivno poput nekih supstancija poput alkohola, droga, upozorava psihijatar i voditelj Službe za mentalno zdravlje NZJZ. Ok je da dijete sudjeluje u videopozivu i gledanju tv-a zajedno s roditeljem, da komentira, ali nije dobro prepustiti dijete sadržaju s ekrana, pogotovo prerano. HRT