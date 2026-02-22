Ako ga već morate fotkati

Savjeti za fotografiranje ekrana: usporiti brzinu zatvarača i paziti na kut snimanja - Monitor.hr
Savjeti za fotografiranje ekrana: usporiti brzinu zatvarača i paziti na kut snimanja

Glavni krivci za loše slike ekrana su neusklađena brzina zatvarača (shutter speed) i Moiré efekt. Kako biste izbjegli tamne pruge, brzinu zatvarača kamere postavite na 1/50 s (ili 1/60 s), čime omogućujete senzoru da snimi cijeli ciklus osvježavanja slike. Protiv čudnih valovitih uzoraka borite se fizičkim pomicanjem: promijenite kut snimanja ili udaljenost od ekrana. Isključite bljeskalicu, smanjite svjetlinu ekrana na 70% i koristite stativ za maksimalnu oštrinu pri sporijem zatvaraču. Bug


