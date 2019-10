“Andrej Plenković i Zoran Milanović posve su birokratski pristupili borbi za glasove; nema tu strasti, istinskoga žara da se osvoji naklonost birača i vlast u Hrvatskoj, nema inovacija – kopira se sve već viđeno, kalkulantski se njih dvojica suzdržavaju od bilo kakvog izleta u ‘nepoznato’. Čak je i Milanovićevo dodvoravanje desnici tek nastavak njegovog političkog lutanja, s predumišljajem da on može relativizirati i neoustaštvo budući da je uvjeren kako lijevo-liberalni birači ionako nemaju izbora nego glasati za njegovu skupinu. Obojica se ponašaju se kao da nije važno to što će rezultat izbora biti tijesan, a to sve više zaudara na tajni predizborni pakt Milanović – Plenković koji bi u postizborju mogao rezultirati formaliziranjem koalicije dviju najvećih stranaka”, piše Tportal.