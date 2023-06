Nisu si mogli pomoći

U suštini, Dinamo nije imao ništa osim primarnog plana. On je bio relativno efikasan, ali kada je Genk oduzeo prostor na koji je Krznar računao, do izražaja je došla činjenica da je Dinamo igrao sporo, nedorečeno i bez imalo rizika. Ne radi se o katastrofi ni o raspadu sistema, ali Dinamo je veći dio drugog poluvremena bio mlak i bezidejan. Pojednostavljeno rečeno, u redu je vratiti loptu Théophileu-Catherineu kada je on može prebaciti preko cijelog terena u relativno opasnu situaciju, kao što je to bio slučaj kod prvog gola. Ali kada mu uporno vraćate loptu u situaciji u kojoj nema tu opciju, onda je to pokazatelj nedostatka ideje kako stvoriti višak i potpunog manjka kreativnosti. I ako to traje cijelo drugo poluvrijeme, onda nije riječ o padu energije nego o manjku rješenja i hrabrosti da se nešto pokuša promijeniti. Ljestvica je postavljena drugačije, a to osjećaju i sami igrači. Treće mjesto nije uspjeh. Nije ni neuspjeh i pogotovo nije katastrofa, ali po svim objektivnim parametrima klasa je iznad Genka i barem dvije iznad Rapida. Mihovil Topić za Telesport.