Dobili su nas za dlaku!
Senzorska kontra: VAR i ‘pametna’ lopta izbacili Hrvatsku sa Svjetskog prvenstva
U dramatičnoj završnici utakmice protiv Portugala, Hrvatskoj je u 103. minuti poništen izjednačujući pogodak za 2:2, čime je ispala sa Svjetskog prvenstva. Iako su navijači slavili gol Marija Pašalića nakon ubačaja Ivana Perišića, intervenirao je VAR. FIFA je ekspresno pojasnila da su senzori u Adidas Trionda lopti detektirali minimalan dodir Igora Matanovića, koji je tako Pašalića aktivirao iz zaleđa. Odluka je izazvala lavinu kontroverzi jer javnosti nisu prikazani svi grafikoni dodira, uključujući i onaj portugalskog braniča, što je otvorilo dugotrajne debate o tome ubija li tehnologija draž nogometa. Bug