Dobili su nas za dlaku!

Nakon poraza od Engleza i neuvjerljivosti u pobjedi protiv Paname, mnogi su bili skeptični da Hrvatska može nadigrati Ganu. Reprezentaciju koja ima izrazitu fizičku moć i izdržljivost, koja nije dopustila razmahivanje Englezima, koji imaju sve one igrače i karakteristike (brzina, moć, krila…) za kojima Hrvatska žudi. Dalić je sredinu terena napunio s četiri vezna igrača (Modrić, Kovačić, Petar Sučić, Baturina) i jednim dodatnim (Vlašić) koji je ofenzivniji i motoričan. I tako je Hrvatska, praktično bez famoznih krila, s Perišićem na beku, djelovala u prirodnom staništu. Posjed lopte, kontrola ritma i kombinatorika za gradnju napada. Jedan od razloga zašto joj Portugal ne odgovara jest to što imaju isti DNK igre, ali imaju bitno više motoričnijih igrača i brzine. Oni sve mogu raditi brže, ali to ne znači da će im Hrvatska omogućiti da se razmašu hitrinom. Robert Matteoni za Sportske.

Dalić uoči Portugala: Engleskoj smo poklonili tri gola, a Panama je bila u grču i pritisku. Nije bilo samopouzadnja kod igrača. Krivo sam postavio prve dvije utakmice, preuzeo odgovornost za lošije nastupe. Bili smo dobri i kompaktni protiv Gane, ali nema mjesta euforiji. Novi list

preuzeo odgovornost za lošije nastupe. Bili smo dobri i kompaktni protiv Gane, ali nema mjesta euforiji. Novi list Portugalci nezadovoljni uoči Hrvatske nakon remija s Kolumbijom . Ronaldo odbio dati izjavu. Izbornik ga brani… (24 sata)

. Ronaldo odbio dati izjavu. Izbornik ga brani… (24 sata) Hrvatska je rušila Brazil, Italiju, Francusku i druge velikane, ali Portugal nam je ‘crna mačka’, nikad ih nismo dobili u službenim utakmicama (24 sata)