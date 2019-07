“Danas vam svi u Hollywoodu bježe na televiziju. Film je u ozbiljnoj krizi. Ako dobiješ ulogu u dobroj seriji, to znači da imaš šansu nekoliko godina snimati tu seriju i da si na neki način financijski potpuno osiguran za to vrijeme… Nije to neki veliki novac, da se razumijemo, ali omogućuje da djeci plaćam školovanje i da pristojno živimo… Rijetko se kada gledam na ekranu. Osim toga, otkako sam pristojno ostario, ne gledam svoje lice ni dok se ujutro umivam” – kaže Rede Šerbedžija (72) u intervjuu za Jutarnji list u kojem govori i o novoj TV seriji u kojoj igra Strange Angels.