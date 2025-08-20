Serija 'Alien: Earth': nema previše oduševljenih... - Monitor.hr
Danas (23:00)

Ako ijedan

Serija ‘Alien: Earth’: nema previše oduševljenih…

Za razliku od propale serije ‘Raised by Wolves’, Scottov scenaristički tim nije se u dosad viđenom stigao direktno baviti temom deevolucije ljudske vrste unutar ove priče hiperevolucije (što zemaljske, što izvanzemaljske), ali indirektno jest gledano s ove druge strane ekrana, jer kao fan franšize morate s vremenom prilično otupjeti da bi ovu seriju provarili čak i na samom početku. Da ni Ed Wood ne bi mogao gore, smatraju na Ravno do dna. Unatoč zvučnom naslovu, velikom budžetu i hrpi akcije, prve dvije epizode nove FX-ove serije ‘Alien: Earth’ uspijevaju ono što je malo tko mislio da je moguće – učiniti aliena dosadnim, antikorporacijsku ideju blesavom, a gledatelja ravnodušnim… kaže tportalova Zrinka Pavlić.


Slične vijesti

16.08.2024. (14:00)

Vanzemaljska potjera svemirskim brodom

Alien: Romulus – Svemir, slina i kiselina

Za razliku od Scottovih prednastavaka, Fede pred sobom ima vrlo jednostavan i pravocrtan sinopsis koji se vjerojatno može ispričati u jednoj rečenici. Rudarica Rain (Cailee Spaeny iz “Priscille” i “Civil War“) i njezin brother figure sintetički drug Andy (David Jonsson) pridružuju se njezinim prijateljima koji imaju plan iz napuštene svemirske stanice otuđiti krioničke kapsule i pobjeći na obližnji planet.  Álvarez prethodno postojeće body horror elemente podiže na sasvim novu razini stvaranjem jednog posebno odvratnog hibridnog čudovišta, no većina filma zapravo se svodi na dobro režirane jurnjave uskim hodnicima svemirske postaje s mnogo sluzi, kiseline i ružnih osmjeha ksenomorfa koji zajedno čine sasvim zadovoljavajući novi izlet u jedan od omiljenih znanstevno-fantastičnih svjetova iz zadnje polovice stoljeća. Ravno do dna… Forum

16.08.2024. (00:00)

Kome nije dosta Osmog putnika (ali ne onog gdje je bio Gibonni)

Marjanović o novom Alienu: Romulus – Nema muda, ali zabavlja

Jedinica je imala snagu koja proizlazi iz originalne ideje snimanja klasičnog svemirskog SF B-horora, ali s vrhunskom glumačkom postavom i kreativnim timom koji je u igru ušao naoružan neiskorištenim idejama koje su skupljali za nerealiziranu megalomansku verziju Dine Alejandra Jodorowskog. Osim toga, imali su nikad viđeno Gigerovo čudovište, koje su vješto dozirali i tretirali poput morskog psa u Spielbergovim Raljama. Cameron je pak osmislio nastavak svih nastavaka jer pametno je zaključio da element iznenađenja nakon jedinice više ne postoji. Svi filmovi nakon toga bili su borba s vjetrenjačama (i čelnicima studija). I upravo je zato Alvarez od samog početka odlučio pametno zaobići trojku i četvorku i svoj film smjestio u period između jedinice i dvojke. Romulus je predivno snimljen film koji fantastično evocira vibru osamdesetih bez preizražene želje da bude “retro”. I zapravo sve savršeno funkcionira do određenog trenutka. Hrvoje Marjanović za Index. Forum

09.08.2024. (18:00)

Dašak hororske nostalgije

U kina stiže novi film o Alienu: Povratak korijenima franšize

Najnoviji film iz svijeta ‘Aliena’ obećava kombinaciju horora iz prvog i akcije iz drugog nastavka franšize, što čini film kojeg ljubitelji znanstvene fantastike ne smiju propustiti ove godine. Službeni sinopsis: Dok istražuju najmračnije krajeve napuštene svemirske stanice, skupina mladih kolonizatora svemira suočava se s najstrašnijim oblikom života koji je svemir ikada vidio. Prošlo je 45 godina otkako se svemirski teror u obliku Xenomorpha prvi puta pojavio u kino dvoranama i zaprepastio gledatelje diljem svijeta. Radnja filma Alien: Romulus odvija se između Ridley Scottovog Alien: Osmi putnik i James Cameronovog Alien 2, a između njih je razmak od 57 godina tijekom kojih jedina preživjela s USCSS Nostroma, Ellen Ripley (Sigourney Weaver), pluta dubokim svemirom, tako da je to velika praznina tijekom koje bi se moglo smjestiti više priča. Jedna od takvih je upravo Alien: Romulus koja je kronološki četvrta po redu u franšizi, ili šesta ako se ubroje Alien vs Predator filmovi koje svi ostali filmovi ignoriraju. Ridley Scott je ovdje producent, a redateljsku palicu preuzeo je Fede Alvarez. Kinofilm

20.02.2015. (00:01)

Neill Blomkamp režirat će novi film iz franšize Alien

04.01.2015. (21:36)

Redatelj Neill Blomkamp (District 9) objavio umjetnost iz Aliena