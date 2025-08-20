Ako ijedan

Najnoviji film iz svijeta ‘Aliena’ obećava kombinaciju horora iz prvog i akcije iz drugog nastavka franšize, što čini film kojeg ljubitelji znanstvene fantastike ne smiju propustiti ove godine. Službeni sinopsis: Dok istražuju najmračnije krajeve napuštene svemirske stanice, skupina mladih kolonizatora svemira suočava se s najstrašnijim oblikom života koji je svemir ikada vidio. Prošlo je 45 godina otkako se svemirski teror u obliku Xenomorpha prvi puta pojavio u kino dvoranama i zaprepastio gledatelje diljem svijeta. Radnja filma Alien: Romulus odvija se između Ridley Scottovog Alien: Osmi putnik i James Cameronovog Alien 2, a između njih je razmak od 57 godina tijekom kojih jedina preživjela s USCSS Nostroma, Ellen Ripley (Sigourney Weaver), pluta dubokim svemirom, tako da je to velika praznina tijekom koje bi se moglo smjestiti više priča. Jedna od takvih je upravo Alien: Romulus koja je kronološki četvrta po redu u franšizi, ili šesta ako se ubroje Alien vs Predator filmovi koje svi ostali filmovi ignoriraju. Ridley Scott je ovdje producent, a redateljsku palicu preuzeo je Fede Alvarez. Kinofilm