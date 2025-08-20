Ako ijedan
Serija ‘Alien: Earth’: nema previše oduševljenih…
Za razliku od propale serije ‘Raised by Wolves’, Scottov scenaristički tim nije se u dosad viđenom stigao direktno baviti temom deevolucije ljudske vrste unutar ove priče hiperevolucije (što zemaljske, što izvanzemaljske), ali indirektno jest gledano s ove druge strane ekrana, jer kao fan franšize morate s vremenom prilično otupjeti da bi ovu seriju provarili čak i na samom početku. Da ni Ed Wood ne bi mogao gore, smatraju na Ravno do dna. Unatoč zvučnom naslovu, velikom budžetu i hrpi akcije, prve dvije epizode nove FX-ove serije ‘Alien: Earth’ uspijevaju ono što je malo tko mislio da je moguće – učiniti aliena dosadnim, antikorporacijsku ideju blesavom, a gledatelja ravnodušnim… kaže tportalova Zrinka Pavlić.