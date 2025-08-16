Mišji WC kao laboratorij budućnosti

Znanstvenici su razvili nanobote koji mogu ući u krvotok i zaobići sve zapreke prije nego što počnu planski djelovati i čitati naše misli. Iako je njihova namjena dobronamjerna i velik je potencijal u liječenju bolesti, postoji velika mogućnost njihove zloporabe. Naime, osim u medicinske svrhe, mogli bi se upotrebljavati za čitanje ljudskih misli, a naoružani čak postati i ubojice određenih osoba ili skupina ljudi. Da naše medicinske podatke i misli ništa i nitko ne štiti od skorašnje najezde nanobotova, upozorila je futurologinja Nita Farahany s američkog sveučilišta Duke na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. “Umjetna inteligencija (UI; engl. AI) omogućila je napredak u dekodiranju aktivnosti mozga na načine za koje nikada nismo mislili da su mogući. Što mislimo i što osjećamo, sve su to samo podaci koji se u velikim uzorcima mogu dekodirati s pomoću umjetne inteligencije”, izjavila je Farahany. Lider