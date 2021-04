Čekamo li i samoodrživu politiku?

Slijepa naša domovino, zlostavljačka zemljo gnjila” – unknown artist… Jeste li znali da nepoštivanje himne u Hrvatskoj može rezultirati jednogodišnjim zatvorom?… “Zašto nitko ne spominje da je mala bila Romkinja?” Pitanje koje nije ukazivalo na to da je bitno koje je dijete nacionalnosti – što su naravno mnogi, često čitajući samo naslov, shvatili upravo tako – nego na to da sustav diskriminira romsku djecu pod parolom poštivanja manjinskih prava i običaja. Selektivna socijalna osjetljivost, ne samo raznih službi nego i svih nas, pod krinkom “običaja” – mislim da je to bila poanta pitanja. Ali čak i da sam krivo shvatila, mislim da smo, čast iznimkama, svi nekad selektivno osjetljivi jer nam je na semaforu već normalno vidjet da romsko dijete prosi. Ja se svaki put rastužim, ali nikad ne nazovem socijalnu službu jer kao da je nekako lakše reć da oni to jednostavno tako rade i da im nitko ništa ne može – ili barem odlučit da je to posao nekog drugog… Jednom do dvaput godišnje se svi kolektivno dignemo – silovanje, mrtva žena, smrskano dijete – pa ubrzo udobno sjednemo. I vjerujem da svaki put na početku stvarno mislimo da ćemo ovaj put nešto promijenit jer je “sad bilo dosta.” A zapravo samo radimo loše, nedovršene čučnjeve. I bojim se da Nikoll nije ni blizu zadnji čučanj u seriji – statistički gledano, imamo dovoljno primjera na kojima je jasno da smo ovakve stvari sposobni zaboravit praktički do sljedećeg semafora – misli i piše Andrea Andrassy za Miss7 / 24 sata.