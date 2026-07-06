Na Škarline moji koraki

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Škarline: Skriveni kanjon nadomak Brtonigle u Istri

Prirodni park Škarline, smješten dva kilometra od Brtonigle (nedaleko Novigrada), obuhvaća zeleni kanjon istoimenog potoka koji teče prema rijeci Mirni. Do njega vode označene pješačke i biciklističke staze te makadam iz sela Nova Vas. Ulazni dio karakteriziraju livade i dva jezerca, dok se u unutrašnjosti nalazi strm i sjenovit šumski kanjon s liticama i slapom. Teren je na mjestima sklizak, ali osiguran sajlama. Nalazište sadrži fosile iz doba krede koji dokazuju nekadašnje postojanje mora na tom području. U blizini općine nalazi se i špilja Mramornica. Putni kofer


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