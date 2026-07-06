Na Škarline moji koraki

Poznati putopisac Alberto Fortisa Mramornicu spominje prvi put 1771. godine. Špilja nije tada otkrivena jer je lokalno stanovništvo za nju znalo od pradavnih vremena, a dokaze za to možete vidjeti i dan danas. Unutar špilje se nalazi jedan oskvrnuti grob koji je poslužio za istraživanje i koji je potvrdio tezu da su na tom mjestu pokapani ljudi, i drugi koji je očuvan. Pokapanje pokojnika u urnama u podzemnim prostorijama nije novost, no Mramornica je posebna zbog činjenica da je jedan grob posve netaknut te kao takav predstavlja vrijedan artefakt. Mramornica, nažalost, ima i druge dokaze o ljudskom djelovanju unutar njezinih odaja. Na više mjesta su stoljetni ukrasi uništeni. Jedan od najimpresivnijih stalagmita je davno oštećen, a razlog je zapravo bizaran. Ljudi su vjerovali kako voda koja se nalazi unutar njega ima ljekovita svojstva. Green