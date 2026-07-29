Jer nema neki auto koji bi se zvao "juesejić"
Skupina milenijalaca na putovanju od New Yorka do Los Angelesa u jugiću
Dugometražni dokumentarni film ceste “Yugo ide u Ameriku“, u režiji Filipa Grujića i Alekse Borkovića, od 17. kolovoza kreće u distribuciju diljem Hrvatske. Srpsko-hrvatska koprodukcija prati skupinu milenijalaca koji u legendarnom automobilu voze preko 10.000 kilometara od New Yorka do Los Angelesa. Nakon premijere na prestižnom CPH:DOX-u u Danskoj, osvojene Nagrade publike na Beldocsu te uspješnog prikazivanja u Puli i Sarajevu, ljetna turneja započinje u Splitu. Autori filma osobno će prisustvovati projekcijama na Jadranu, kao i na zagrebačkoj i karlovačkoj premijeri krajem kolovoza. HRT, Večernji