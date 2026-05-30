Hladan tuš iz prošlosti
Film National Geographica “Vrijeme i voda” kroz osobnu priču najavljuje nestanak islandskih ledenjaka
Dokumentarni film Time and Water redateljice Sare Dose prati islandskog pisca Andrija Snæra Magnasona u suočavanju s nestankom ledenjaka i gubitkom članova obitelji. Kroz obiteljske arhive, osobne snimke i suvremeni materijal, film spaja ekološki kolaps s intimnim sjećanjima. Islandski ledenjaci ubrzano kopne zbog klimatskih promjena, a predviđa se da će do 2100. godine izgubiti polovicu volumena. Dosa koristi koncept „politemporalnosti” kako bi prikazala neraskidivu vezu čovjeka i prirode. Film izbjegava paralizu strahom i nudi osobnu perspektivu o važnosti hitnog djelovanja za spas planeta. U kina stiže 29. svibnja 2026. godine. Peta Pixel