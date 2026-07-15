Istina je tamo negdje
Top 10 dokumentaraca o NLO-ima i izvanzemaljcima: Od vladinih urota do stvarnih otmica
Od vladinih zataškavanja u The Age of Disclosure i The Program, preko slavnih otmica poput slučajeva Linde Napolitano i Travisa Waltona, pa sve do povijesnih misterija poput Moljca iz Point Pleasanta i tragedije na Djatlovljevu prolazu, ovi naslovi miješaju svjedočanstva vojnih dužnosnika s jezivim teorijama. Bilo da ste uvjereni vjernik ili skeptik, ovi dokumentarci (dostupni na platformama poput Netflixa i Primea) natjerat će vas da se zapitate: jesmo li doista sami? Tu je i serijal UFO, a ako vas više zanimaju masovni incidenti s tisućama svjedoka, The Phoenix Lights – Beyond Top Secret analizira slavni događaj iz 1997. kada su tihi, svjetleći objekti preletjeli Arizonu. Moment of Contact pak prati filmsku ekipu u Brazilu dok pokušava razotkriti navodno rušenje NLO-a i vojnu blokadu u gradu Varginha 1996. godine. The Rendlesham UFO: The British Roswell spaja ufologiju i misticizam istražujući poznati vojni incident i neobjašnjivu radijaciju u britanskoj šumi 1980. godine. Just Watch