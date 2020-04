Na muci se poznaju junaci. I oni drugi

Pustoš po srpskim varošima izgleda vrlo sedativno kriznom menadžmentu (i kriznom štabu) stvarajući im privid da je sve mirno i sve pod kontrolom, ali to je daleko od činjeničnosti. Ništa u stvari nije mirno, sve ključa: osim epidemije, malo je toga pod kontrolom, ključnom rečju naše današnje kolumne. Država, to nije kako se u ovdašnjoj vekovnoj tupoumnosti smatra – vladanje. Država – to je kontrola. Sad uzmite plajvaz pa sračunajte. Ako pozatvaraš – i to na duže staze – sve one zbog kojih kontrolišeš stvari, uzgred kontrolišući i njih same, koga ćeš i šta onda kontrolisati. U takvim situacijama država gubi smisao, a sve što izgubi smisao ubrzo nestaje. Zatvaranje miliona ljudi – koji se tehnički ne mogu kontrolisati – u zatvoren prostor stvara situaciju u kojoj se našao černobiljski reaktor 4 uoči letenja u vazduh i širom otvara vrata svakovrsnim nekontrolisanostima. Mogao bi krizni menadžment malčice razmisliti o tome – šteta bi bilo kratiti ovaj tijek misli Svetislava Basare zato malo duži citat.