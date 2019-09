Ko nije za vojsku, nije ni za ženidbu

„Zadnje nam je i najmanje potrebno nasjesti na Vulinovu provokaciju i baciti se u raspravu tipa koliko anđela mogu plesati na vrhu igle ili je li Stepinac dostojan biti svetac. To nije državna stvar, barem ako je država zaista odvojena od crkve. A nije ni narodna stvar, u nacionalnom smislu tog pojma. Svetac je unutrašnja crkvena stvar. Nije, međutim, zgorega zapitati se – budući da su sveci crkvena stvar – s kojeg nam to pulpita (ili amvona) stiže pouka o svetosti? Kada ministar iz Srbije dolazi o tome popovati, da malo vidimo sveca mu njegovoga (on je prvi počeo…). Naime, da bi netko imao pravo zanovijetati u tuđoj kući, morao bi – makar higijene radi – pomesti ispred i iza svojih vrata“, piše Inoslav Bešker.