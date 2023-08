Ukrajini je potrebna pravda, to jest ukidanje privilegija za oligarhe i pripadnike ostalih elita

Kad smo živjeli u Jugoslaviji rijetko ali ipak do nas običnih stigla bi poneka istinita vijest. Onda bismo slavodobitno rekli, ne možeš zaustaviti Reuters. Reuters je firma koja je nekad na svim mogućim jezicima širila istinu. Mladima koji danas uživaju u blagodatima “globalne demokracije” nezamislivo je koliko su mediji iz mog vremena bili cenzurirani. Da budem precizna, bili su cenzurirani mnogo manje nego što su to danas zapadnjački mediji. Kad je francuska policija ubila dječaka boje čokolade, bijeli Francuzi su ostali doma, kad je bijelim Francuzima produljen broj godina koje moraju odraditi do mirovine, crni Francuzi su šutjeli. Danas u Hrvatskoj na ulicama nema nemira zbog vapaja gladnih daktilografkinja. Dapače, prodani portali objavljuju “komentare” ogorčenih građana koji pljuju po “lijenim” ženama bez kojih se može. Ukidanje Reutersa nije samo uskraćivanje prava na istinu, to je uvijek pranje mozga. Ljudima opranih mozgova sve je jasno. (…) U kaosu u kojem živim slučajno mi je upao u oko tekst o financijskom fondu, Black Rock se zove. Saznala sam da su kupili 30 posto ukrajinskog zemljišta, trguju oružjem i proizvode ga, kupili su cjelokupni srpski dug, kupili su Pakistan, Argentinu, Google, Facebook, Coca Colu… Neka je pola istina, u kojem filmu statiramo? Vedrana Rudan