Asfalt na horizontu
Slovenija predstavila plan autoceste Postojna – Jelšane koja bi ubrzala vezu prema Rijeci
Slovensko Ministarstvo prirodnih resursa i prostornog uređenja objavilo je studiju varijanti i procjenu utjecaja na okoliš za oko 37 kilometara dugu autocestu između Postojne i Jelšana na granici s Hrvatskom. Riječ je o posljednjem nedovršenom dijelu Jadransko-jonskog koridora koji se planira već gotovo dva desetljeća. Nova cesta trebala bi rasteretiti preopterećene regionalne prometnice i poboljšati sigurnost u pograničnom području. Predviđene su tri moguće trase s tunelima i vijaduktima, a autocesta bi se na granici spojila na hrvatsku mrežu prema Rijeci, ubrzavajući promet iz srednje Europe prema Kvarneru i luci Rijeka. tportal