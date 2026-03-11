Slovenija predstavila plan autoceste Postojna - Jelšane koja bi ubrzala vezu prema Rijeci - Monitor.hr
Danas (14:00)

Asfalt na horizontu

Slovenija predstavila plan autoceste Postojna – Jelšane koja bi ubrzala vezu prema Rijeci

Slovensko Ministarstvo prirodnih resursa i prostornog uređenja objavilo je studiju varijanti i procjenu utjecaja na okoliš za oko 37 kilometara dugu autocestu između Postojne i Jelšana na granici s Hrvatskom. Riječ je o posljednjem nedovršenom dijelu Jadransko-jonskog koridora koji se planira već gotovo dva desetljeća. Nova cesta trebala bi rasteretiti preopterećene regionalne prometnice i poboljšati sigurnost u pograničnom području. Predviđene su tri moguće trase s tunelima i vijaduktima, a autocesta bi se na granici spojila na hrvatsku mrežu prema Rijeci, ubrzavajući promet iz srednje Europe prema Kvarneru i luci Rijeka. tportal


