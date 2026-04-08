Prah si bio, u propust ćeš se pretvoriti
Slučaj Vjesnik: Između tinejdžerske nepromišljenosti i sustavnog nemara
Požar u neboderu Vjesnika (studeni 2025.) otvorio je niz pitanja o odgovornosti. Dok se dvojicu mlađih punoljetnika tereti za palež, istraga otkriva šokantne propuste: nefunkcionalnu vatrodojavu, neadekvatnu zaštitarsku službu i skladištenje zapaljive arhive u zapuštenom objektu. Stručnjaci kritiziraju “površan” očevid dronovima te nehumane uvjete istražnog zatvora za mlade kojima je prekinuto školovanje. Dok institucije šute o sigurnosnim propustima u zgradi osiguranoj na milijune eura, nameće se pitanje je li lomača bila pripremljena godinama prije samog čina, pretvarajući mlade osumnjičenike u jedina lica kolektivne neodgovornosti. HRT… u međuvremenu, Jutarnji piše: Iako se mjesecima govorilo da su preduvjeti uklanjanje azbesta pa rušenje dva zadnja kata nebodera, sada se otvaranje podvožnjaka kod Vjesnika požuruje. Komentiraju na Forumu