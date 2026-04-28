Štoperica ne laže, ali sustav mulja

Kako Skijaški savez uništava talente: Marko o ukradenoj budućnosti

Obitelj Marka Abramovića u emisiji “Labirint” razotkrila je naličje uspjeha u Hrvatskom skijaškom savezu. Unatoč vrhunskim FIS rezultatima i povratku nakon teške ozljede, Marko je izbačen iz reprezentacije zbog navodnog nedostatka sredstava i normi, dok su lošije plasirani skijaši ostajali u sustavu. Danas, dok Marko gradi karijeru servisera u inozemstvu, sustav se suočava s istragom USKOK-a protiv Vedrana Pavleka zbog sumnje u izvlačenje 30 milijuna eura. Obitelj poručuje da nepravda nije samo financijska, već su snovi mladih sportaša odbačeni radi netransparentnih interesa i zlouporabe moći. HRT, Jutarnji


Sumnja se da je iz Hrvatskog skijaškog saveza izvučeno oko 30 milijuna eura

USKOK sumnjiči Vedrana Pavleka za vođenje zločinačkog udruženja u kojem su sudjelovali ključni ljudi Saveza – Damir Raos, Nenad Eror i Božena Meić Hrvoj. Istražitelji vjeruju da je kroz deset godina izvučeno 30 milijuna eura putem fiktivnih ugovora s inozemnim offshore tvrtkama pod Pavlekovom kontrolom. Dok PNUSKOK provodi uhićenja i pretrage u Zagrebu i Istri, glavni osumnjičenik Pavlek trenutno se nalazi u inozemstvu (Jutarnji). Istraga se fokusira na pranje novca koji je navodno završio u luksuznim nekretninama, poput vile na Ibizi. Istražitelji sumnjaju da je novac preko lažnih računa završavao u Pavlekovoj tvrtki u Monacu te se koristio za kupnju vile na Ibizi (tportal), novac se navodno trošio i na luksuzna putovanja i odjeću (tportal). Pavlek, ključna figura ere Kostelića i organizator Snježne kraljice, vodio je savez više od 25 godina (Index, Index…)