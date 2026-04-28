Štoperica ne laže, ali sustav mulja
Kako Skijaški savez uništava talente: Marko o ukradenoj budućnosti
Obitelj Marka Abramovića u emisiji “Labirint” razotkrila je naličje uspjeha u Hrvatskom skijaškom savezu. Unatoč vrhunskim FIS rezultatima i povratku nakon teške ozljede, Marko je izbačen iz reprezentacije zbog navodnog nedostatka sredstava i normi, dok su lošije plasirani skijaši ostajali u sustavu. Danas, dok Marko gradi karijeru servisera u inozemstvu, sustav se suočava s istragom USKOK-a protiv Vedrana Pavleka zbog sumnje u izvlačenje 30 milijuna eura. Obitelj poručuje da nepravda nije samo financijska, već su snovi mladih sportaša odbačeni radi netransparentnih interesa i zlouporabe moći. HRT, Jutarnji