Štoperica ne laže, ali sustav mulja

USKOK sumnjiči Vedrana Pavleka za vođenje zločinačkog udruženja u kojem su sudjelovali ključni ljudi Saveza – Damir Raos, Nenad Eror i Božena Meić Hrvoj. Istražitelji vjeruju da je kroz deset godina izvučeno 30 milijuna eura putem fiktivnih ugovora s inozemnim offshore tvrtkama pod Pavlekovom kontrolom. Dok PNUSKOK provodi uhićenja i pretrage u Zagrebu i Istri, glavni osumnjičenik Pavlek trenutno se nalazi u inozemstvu (Jutarnji). Istraga se fokusira na pranje novca koji je navodno završio u luksuznim nekretninama, poput vile na Ibizi. Istražitelji sumnjaju da je novac preko lažnih računa završavao u Pavlekovoj tvrtki u Monacu te se koristio za kupnju vile na Ibizi (tportal), novac se navodno trošio i na luksuzna putovanja i odjeću (tportal). Pavlek, ključna figura ere Kostelića i organizator Snježne kraljice, vodio je savez više od 25 godina (Index, Index…)