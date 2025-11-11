Kad kalašnjikov postane obiteljska ostavština
Stručnjak za oružje: Oružje je alat, pravo oružje je čovjek
Velik dio ilegalnog oružja u Hrvatskoj potječe iz Domovinskog rata, a oružje A kategorije i dalje se prodaje na crnom tržištu. Stručnjak za oružje Dubravko Gvozdanović upozorava da devet od deset zločina počinjenih vatrenim oružjem uključuje ilegalno oružje. Primjeri poput masakra u Daruvaru i slučaja Zavadlav pokazuju neuspjeh institucija i društva u suočavanju s nasiljem. Psihijatrica Katarina Dodig Ćurković upozorava na “transgeneracijski prijenos oružja” i kulturu u kojoj je posjedovanje oružja čin moći, dok kampanja “Manje oružja, manje tragedije” daje ograničene rezultate. Labirint HRT