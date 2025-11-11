Kad kalašnjikov postane obiteljska ostavština

Uz sve mjere sigurnosti izvršena je kontrolirana detonacija minsko-eksplozivnih sredstava (jedna ručna bomba i dvije mine) koju su obavili policijski službenici protueksplozijske ronilačke grupe Interventne jedinice policije PU koprivničko-križevačke uz prisustvo voditelja za protueksplozijsko ronjenje u Zapovjedništvu za intervencije, kažu iz policije. Ovom prilikom podsjećaju građane kako oružje i eksplozivne naprave mogu dobrovoljno predati policiji bez kazni, a usput apeliraju da ih nikako ne bacaju u naše rijeke i jezera. Pogledajte kako je izgledala i sama detonacija.