Stručnjak za oružje: Oružje je alat, pravo oružje je čovjek
Danas (17:00)

Kad kalašnjikov postane obiteljska ostavština

Stručnjak za oružje: Oružje je alat, pravo oružje je čovjek

Velik dio ilegalnog oružja u Hrvatskoj potječe iz Domovinskog rata, a oružje A kategorije i dalje se prodaje na crnom tržištu. Stručnjak za oružje Dubravko Gvozdanović upozorava da devet od deset zločina počinjenih vatrenim oružjem uključuje ilegalno oružje. Primjeri poput masakra u Daruvaru i slučaja Zavadlav pokazuju neuspjeh institucija i društva u suočavanju s nasiljem. Psihijatrica Katarina Dodig Ćurković upozorava na “transgeneracijski prijenos oružja” i kulturu u kojoj je posjedovanje oružja čin moći, dok kampanja “Manje oružja, manje tragedije” daje ograničene rezultate. Labirint HRT


31.07.2024. (17:00)

Da nam je znati kome to samo padne na pamet baciti u jezero...

Video: Kontrolirana detonacija minsko-eksplozivnih sredstava u jezeru na sjeveru Hrvatske

Uz sve mjere sigurnosti izvršena je kontrolirana detonacija minsko-eksplozivnih sredstava (jedna ručna bomba i dvije mine) koju su obavili policijski službenici protueksplozijske ronilačke grupe Interventne jedinice policije PU koprivničko-križevačke uz prisustvo voditelja za protueksplozijsko ronjenje u Zapovjedništvu za intervencije, kažu iz policije. Ovom prilikom podsjećaju građane kako oružje i eksplozivne naprave mogu dobrovoljno predati policiji bez kazni, a usput apeliraju da ih nikako ne bacaju u naše rijeke i jezera. Pogledajte kako je izgledala i sama detonacija.

21.05.2023. (19:00)

Guns N' Roses

Policija već 16 godina apelira da se vrati oružje. Hrvatski građani imaju 300.000 komada oružja

Policijska uprava sisačko-moslavačka- Video: Najveća zapljena oružja na području Policijske uprave sisačko-moslavačke

Neovlašteno posjedovanje oružja kažnjava se zatvorskom kaznom od šest mjeseci do pet godina, no ako ga dobrovoljno predate, nema nikakve kazne ni sankcija, apelira MUP, odnosno hrvatska policija koja već 16 godina provodi akciju “Manje oružja, manje tragedija”. Problem je u društvu koje veliča nasilje, koje ono gleda kao sredstvo pomoću kojega se dolazi do određenih probitaka.

  • 18.705 komada dugog oružja posjeduju Hrvati. Uglavnom je riječ o oružju koje se koristi za lov
  • 314.783 komada oružja bilo je u vlasništvu građana, pokazuju podaci MUP-a iz travnja 2023.
  • 85.963 komada kratkog vatrenog oružja imaju Hrvati, kao i 34.550 komada oružja kategorije C
  • 232.415 komada oružja registrirano je u Hrvatskoj. Svi koji imaju oružje mogu nazvati besplatni telefon 0800 8892, apelira MUP.  24sata