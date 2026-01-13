Ukinimo ocjene!
Zemlja odlikaša: Petice bez težine, znanje bez oslonca – ‘roditelji praktički upisuju petice svojoj djeci u dnevnik’
Sve se češće govori o inflaciji odlikaša, a nastavnici i psiholozi kažu kako se iza izvrsnih rezultata krije sustav u kojem su ocjene izgubile stvarnu vrijednost. Tim problemom pozabavila se HTV-ova emisija Labirint. Sustav je danas postavljen tako da se nezadovoljstvo roditelja pod svaku cijenu mora izbjeći, pri čemu nastavnik ostaje nezaštićen i kriv već samim dolaskom inspekcije. Učenici danas u srednje škole dolaze s izvrsnim ocjenama, ali slabijim znanjem i nerazvijenim radnim navikama. Roditeljski pritisak dodatno pojačava strah od inspekcije, koja, prema iskustvu nekih od učitelja, uvijek može pronaći proceduralnu pogrešku. “Petica više nije ocjena nego propusnica za daljnje školovanje. U savjetovališta sve češće dolaze izvrsni učenici s izraženim perfekcionizmom, tjeskobom i osjećajem da nisu dovoljno dobri. Neki se i samoozljeđuju.” Index, HRT