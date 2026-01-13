Ukinimo ocjene!

Zemlja odlikaša: Petice bez težine, znanje bez oslonca - 'roditelji praktički upisuju petice svojoj djeci u dnevnik' - Monitor.hr
Zemlja odlikaša: Petice bez težine, znanje bez oslonca – ‘roditelji praktički upisuju petice svojoj djeci u dnevnik’

Sve se češće govori o inflaciji odlikaša, a nastavnici i psiholozi kažu kako se iza izvrsnih rezultata krije sustav u kojem su ocjene izgubile stvarnu vrijednost. Tim problemom pozabavila se HTV-ova emisija Labirint. Sustav je danas postavljen tako da se nezadovoljstvo roditelja pod svaku cijenu mora izbjeći, pri čemu nastavnik ostaje nezaštićen i kriv već samim dolaskom inspekcije. Učenici danas u srednje škole dolaze s izvrsnim ocjenama, ali slabijim znanjem i nerazvijenim radnim navikama. Roditeljski pritisak dodatno pojačava strah od inspekcije, koja, prema iskustvu nekih od učitelja, uvijek može pronaći proceduralnu pogrešku. “Petica više nije ocjena nego propusnica za daljnje školovanje. U savjetovališta sve češće dolaze izvrsni učenici s izraženim perfekcionizmom, tjeskobom i osjećajem da nisu dovoljno dobri. Neki se i samoozljeđuju.” Index, HRT


11.11.2025. (17:00)

Velik dio ilegalnog oružja u Hrvatskoj potječe iz Domovinskog rata, a oružje A kategorije i dalje se prodaje na crnom tržištu. Stručnjak za oružje Dubravko Gvozdanović upozorava da devet od deset zločina počinjenih vatrenim oružjem uključuje ilegalno oružje. Primjeri poput masakra u Daruvaru i slučaja Zavadlav pokazuju neuspjeh institucija i društva u suočavanju s nasiljem. Psihijatrica Katarina Dodig Ćurković upozorava na “transgeneracijski prijenos oružja” i kulturu u kojoj je posjedovanje oružja čin moći, dok kampanja “Manje oružja, manje tragedije” daje ograničene rezultate. Labirint HRT

05.06.2024. (21:00)

Jagoda Bastalić pravovremeno je, u jeku Varteksove krize – koja bi se mogla pokazati fatalnom, odnosno letalnom – gledateljstvu isporučila sjajan dvodijelni dokumentarac. Na svom je vrhuncu Varteks (bivši Tivar) zapošljavao 12.000 ljudi (zahvaljujući čemu su radnici izgradili oko sedam tisuća kuća i stanova), a propast je počela, naravno, privatizacijom i pretvorbom. Josip Tot, ozbiljan čovjek koji već na prvi pogled ulijeva povjerenje, opisao je noć u kojoj je začeta tragedija. Tot je od 1965. do 2005. bio direktor Varteksovih tvrtki u Stockholmu, Londonu i Ženevi.

“Ideja je bila da privatizaciju iznesu Varteksovi radnici. Koliko znam, u prvom naletu je upisano 5.192 radnika, koji su htjeli biti dioničari Varteksa, što je za nas bila velika stvar. Međutim, u tom trenutku pojavio se gospodin Anđelko Herjavec, kao direktor Levisa, zajedno sa Josipom Gucićem.” Josip Gucić, od ranije poznat policiji, spetljao se s Herjavcem i digao 42 milijuna maraka kredita u Privrednoj banci… Boris Rašeta za Novosti donosi pregled tv tjedna, ali tamo od prije dva tjedna.

06.02.2024. (09:00)

Dok je cijela zemlja pratila posljednji ispraćaj predsjednika Franje Tuđmana, 23-godišnji Osječanin Danijel Papratović izašao je iz kuće na kratku šetnju. Tog mu se 13. prosinca 1999. gubi svaki trag. Anica Kanajet nestala je u kolovozu 2005. Posljednji je put viđena kada je iz svog doma u Beketincima kraj Đakova krenula prema mjesnom groblju. Gdje su Danijel i baka Anica, što im se dogodilo? Ključni razlog da sumnjamo da joj se nešto dogodilo je njezin ključ od kuće koji je bio ispod otirača. Nikada, ali nikada ona nije ostavljala nigdje svoj ključ i kuća nikada nije bila otključana. Index

10.01.2024. (15:00)

U ovom trenutku postoji 230.000 blokiranih građana, duguju 2,35 milijarde eura, samo na ime glavnice, na to treba dodati kamate i sve troškove. Više od 81 posto dužnika je u dugotrajnoj blokadi. Iz udruge Blokirani desetljećima se bave tim problemom, ukazujući na problematičan ovršni zakon, koji je kompleksan i kroz koji se provlači puno “mutnih igrica”. HRT

11.08.2022. (18:00)

Cilj projekta je podrška održivom razvoju turizma u ruralnom području koji uključuje lokalnu zajednicu, pruža posjetiteljima inovativno iskustvo i direktan kontakt s prirodom. Tijekom boravka u labirintu posjetitelji će moći istraživati zanimljivosti iz lokalne baštine odgovarajući na pitanja koja su postavljena na desetak tabli unutar labirinta poput „Po čemu je Dubrovčak dobio ime?“ ili „Što povezuje Dubrovčak Lijevi i Dubrovčak Desni?“. Zanimljivosti su pripremljene u Muzeju Ivanić-Grada. Labirint će se moći posjetiti tijekom tjedna uz najavu, a subotama i nedjeljama od 10 do 18 sati. Preporučena je uplata donacije od 10 kn po osobi koja će se iskoristiti za daljnji razvoj labirinta i podršku lokalnom KUD-u i DVD-u čiji će članovi sudjelovati i pomagati posjetiteljima u snalaženju u labirintu. Agroklub

21.05.2022. (01:00)

Brojni posjetitelji su nedavno obišli, zapravo tražili svoj put kroz veliki labirint od ruža u kineskom gradu Fuyangu. Za medije je otkrivenom da se zabavni labirint prostire na površini od 7.450 m², a u u njemu je zasađeno oko 17 tisuća raznobojnih kineskih ruža. Popločeni putevi i visoke stabljike ruža u cvatu čine pravi izazov obići ovaj neobičan vrt u kineskoj provinciji Anhui. Vlasnici velikih vrtova i travnjaka često uređuju dio svog imanja u obliku labirinta, ova tradicija je popularna i na području Europe već stoljećima. Nacional

09.08.2017. (17:54)

U mjestu Viškovci, između Požege i Pleternice, otvoren je prvi hrvatski Labirint u kukuruzu koji se prostire na oko osam i pol tisuća četvornih metara. Labirint je osmišljen kao zabavna i poučna staza na kojoj djeca vježbaju brzinu, snalažljivost i orijentaciju, ali i upoznaju se s načinima uzgoja bilja i životinja u slavonskom selu. Pun kufer