Smijeh ne služi samo za zabavu: Zašto se nekad smijemo iz srca, a nekad iz pristojnosti? - Monitor.hr
Danas (18:00)

Nije smiješno, ali ne želim da se uvrijede

Smijeh ne služi samo za zabavu: Zašto se nekad smijemo iz srca, a nekad iz pristojnosti?

Novi pregled istraživanja pokazuje da mozak koristi dva odvojena neuronska puta za smijeh. Spontani smijeh izvire iz dubokih emotivnih regija te služi za izražavanje čiste radosti, jačanje društvenih veza i smanjenje osjećaja boli. Voljni ili društveni smijeh potaknut je motoričkim i jezičnim centrima; njime kontroliramo razgovor, olakšavamo napetost i poštujemo bonton. Klinička stanja poput gelastičkih napadaja ili pseudobulbarnog afekta potvrđuju kako se tjelesni čin smijeha može potpuno odvojiti od stvarnog osjećaja kada se naruši koordinacija između emotivnih i motoričkih mreža mozga. Psychology Today


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