Kad botanički cosplay spasi poljoprivredu i nuklearne nesreće
Solarno umjetno “drvo” čisti tlo od cezija brže od prirode
Istraživači s DGIST-a razvili su solarno napajani umjetni “biljni” uređaj koji u 20 dana uklanja preko 95% radioaktivnog cezija iz tla. Za razliku od sporih prirodnih biljaka ili skupog kopanja zemlje, ovaj sustav koristi adsorbent u “listovima” i oponaša transpiraciju, vraćajući pročišćenu vodu natrag u tlo. Uređaj je jednostavan za postavljanje, višekratno upotrebljiv te ne traži dodatnu energiju ni vodu. Ova inovacija nudi održivo rješenje za dekontaminaciju poljoprivrednih površina i područja pogođenih nuklearnim nesrećama. Interesting Engineering