Željko Solar i 400 razbojnika

Osjećam stanovitu sućut prema informatičaru (izgleda – stalno zaposlenom) koji je u HEP-ovoj aplikaciji za internetske upite i provjeru stanja računa obične građane šifrirao kao “kmetove”, a poduzetnike kao “gospodu”. Pojma nemam otkad te šifre egzistiraju neprimijećene, znam samo da su istoga dana kad ih je portal Index otkrio i obznanio odmah promijenjene u “kucanstvo” i “poduzetnistvo”. I da je (citiram službeno priopćenje) “riječ o izoliranom incidentu” – pripovijeda nam Renato Baretić, čiji je predložak za posprdan tekst o dolasku Nicky i Paris Hilton u neku od dalmatinskih luka prije dosta godina ostao kao template u programu za grafičku pripremu novina za tisak, što je skoro bilo i objavljeno u sklopu drugog, ozbiljnijeg članka. No, sramota je izbjegnuta na vrijeme, za razliku od HEP-ove nedavne blamaže. Tportal