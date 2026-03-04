Željko Solar i 400 razbojnika
Solarna tranzicija u raljama monopola i otimačine zemlje
Hrvatska se nalazi na raskrižju između decentralizirane solarizacije (građani i krovovi) i centraliziranog profita (velike farme na poljima). Dok EU potiče energetske zajednice, u praksi dominiraju veliki investitori i HEP, koristeći mrežne kapacitete i sporne zakone. Sukob u Zagorju razotkrio je opasan presedan: pokušaj izvlaštenja privatnog poljoprivrednog zemljišta u Zaboku i Pregradi za potrebe privatnog investitora pod krinkom “nacionalnog interesa”. Pobuna građana i izvidi DORH-a prisilili su župana Kolara na smjenu suradnika i poništenje dozvola, otvarajući ključno pitanje – hoće li sunce služiti demokratizaciji društva ili novoj koncentraciji moći i kapitala. Faktograf