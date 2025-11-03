Kad ti Sunce šalje struju – iz orbite, ne iz obližnje elektrane
Svemirske solarne elektrane sve bliže stvarnosti: energija iz orbite mogla bi napajati Zemlju
Tvrtke diljem svijeta razvijaju tehnologiju za prikupljanje solarne energije u svemiru i njezino slanje na Zemlju putem mikrovalova ili lasera. Ideja stara desetljećima postaje izvedivija zahvaljujući jeftinijim lansiranjima, naprednoj robotici i satelitskoj tehnologiji. Projektima se bave SAD, Velika Britanija, Kina i ESA, a procjene govore da bi svemirska solarna energija mogla zadovoljiti i do 80 posto europskih potreba za obnovljivim izvorima. Prve funkcionalne elektrane mogle bi se pojaviti u iduća dva desetljeća. tportal